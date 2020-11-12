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Ekrem İmamoğlu'nun akraba kıyağına son verildi! Kaçak yapı yıkıldı

İstanbul İl Başkan Yardımcısı ’ın sahibi olduğu kaçak restoran yıkıldı. Ufuk İnan, Başkanı ’nun dayısının oğlu… CHP İstanbul İl Başkanı , İl Başkan Yardımcısı’nın kaçak yapısını kontrol için CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ve Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı göndermedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Ekrem İmamoğlu'nun akraba kıyağına son verildi! Kaçak yapı yıkıldı

Başkanı 'nun dayısının oğlu ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı 'ın sahibi olduğu kaçak restoranın yıkıldığı bildirildi.

SAHİLİNDE HALKIN KULLANDIĞI ALANI KAPATARAK LÜKS RESTORANA ÇEVİRDİ

Ufuk İnan, Beylikdüzü sahilinde halkın kullandığı alanı tamamen kapatarak lüks restorana çevirmişti. İnan'ın; Beylikdüzü ilçesinde sahilde bulunan 'ı yıkmak zorunda kaldığı öğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDA AKRABA KIYAĞI

Ufuk İnan, dayısının oğlu Ekrem İmamoğlu'nun Başkanı döneminde Beylikdüzü sahilinin en güzel manzarasına sahip Kaptan-ı Derya'yı devralmıştı. Ufuk İnan, önce mevcut küçük restoranı yıkmış ve daha lüks bir restoranın inşaatına başlamıştı.

Kaptanı Derya Restaurant'ın 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı inşa edildiği öğrenildi.

UFUK İNAN, ÖRGÜTLENME VE ÖRGÜT YÖNETİMİ'NDEN SORUMLU İL BAŞKAN YARDIMCISI

Ekrem İmamoğlu, 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. Ufuk İnan'ın da aynı dönemde CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Ufuk İnan'ın CHP Beylikdüzü İlçe Başkan Yardımcılığı görevi 13 Ocak 2018 tarihine kadar sürdü.

'nun CHP İstanbul İl Başkanı olmasının ardından İstanbul 3. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresinde yeniden İl yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Ufuk İnan, Örgütlenme ve Örgüt Yönetimi'nden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH

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