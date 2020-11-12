Ekrem İmamoğlu'nun akraba kıyağına son verildi! Kaçak yapı yıkıldı

EKREM İMAMOĞLU'NDA AKRABA KIYAĞI

Ufuk İnan, dayısının oğlu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı döneminde Beylikdüzü sahilinin en güzel manzarasına sahip Kaptan-ı Derya'yı devralmıştı. Ufuk İnan, önce mevcut küçük restoranı yıkmış ve daha lüks bir restoranın inşaatına başlamıştı.

Kaptanı Derya Restaurant'ın 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı inşa edildiği öğrenildi.