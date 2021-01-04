04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Artvin’de vaka sayıları yüzde 75 oranında düştü

Son dakika haberine göre Yeni tip Korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan ’de vaka sayısı azalmaya başladı. Kentte vaka sayısı 400’lere kadar düştü.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021
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Son dakika: Artvin’de vaka sayıları yüzde 75 oranında düştü

Kentte nedeniyle tedavi gören hasta sayısı bir dönem bin 600'e kadar yükselirken, son dönemde alınan tedbirler etkisini gösteriyor.

Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbir kararlarına büyük ölçüde uyulan kentte vaka sayısı 400'lere kadar düştü.

Kentte vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması vakalardaki artışları etkiledi.



Valisi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığımız olumlu sonuçlarla da ilimizin imajına değer kattığınız teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada aktif vaka sayısını bin 600'lerden 400'lere düşürdük. İnşallah kısa sürede elbirliği ile sıfırları konuşacağımız günleri de göreceğiz. Bir süre daha tedbirler konusunda hassas olmaya ve etrafımızı uyarmaya devam edelim. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

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