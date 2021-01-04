Son dakika: Artvin’de vaka sayıları yüzde 75 oranında düştü





Artvin Valisi Yılmaz Doruk twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığımız olumlu sonuçlarla da ilimizin imajına değer kattığınız teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada aktif vaka sayısını bin 600'lerden 400'lere düşürdük. İnşallah kısa sürede elbirliği ile sıfırları konuşacağımız günleri de göreceğiz. Bir süre daha tedbirler konusunda hassas olmaya ve etrafımızı uyarmaya devam edelim. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

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