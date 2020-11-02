İngilizin Üçağız Yarımadası'ndaki kaçak villası için karar: Hem yıkım hem para cezası

İNGİLİZ - TÜRK ORTAKLI ŞİRKET

İngiliz vatandaşı Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu ve Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirket üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar Barışı' kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edildi.