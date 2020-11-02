Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İngilizin Üçağız Yarımadası'ndaki kaçak villası için karar: Hem yıkım hem para cezası İngilizin Üçağız Yarımadası'ndaki kaçak villası için karar: Hem yıkım hem para cezası
Antalya'nın Demre ilçesine bağlı 'Kekova' olarak da adlandırılan bölgedeki Üçağız Yarımadası'nda İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı kaçak yapının yerine inşa edilen denize sıfır villanın Yapı Kayıt Belgesi'nin iptali üzerine belediye yıkım kararı aldı. Belediye, yapının kayıtlı olduğu şirkete de 63 bin TL'ye yakın para cezası kesti.
Giriş Tarihi: 02.11.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 09:52
Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede 'kaçak yapı' statüsündeki iki katlı yapı, yaklaşık 10 yıl önce bir şirket tarafından satın alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR İNGİLİZ - TÜRK ORTAKLI ŞİRKET
İngiliz vatandaşı Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu ve Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirket üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar Barışı' kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edildi.
DOĞA HARİKASI YARIMADA
Doğa harikası yarımadada pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlandı. Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu.
VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ
Villayla ilgili bazı vatandaşlar Cimer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi. Ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu.
KOMİSYON İNCELEDİ
Hem şikayetler hem de Demre Belediyesi'nin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce ÖÇK ve Doğal Sit Alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması nedeniyle başvuru, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. Komisyon, bu hususları dikkate alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi.