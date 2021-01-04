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Son dakika: Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... , bölgesine sızma girişimindeki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Son dakika: Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, kahraman Türk komandolarının, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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