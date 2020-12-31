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Son dakika: Pınar Gültekin'in babası konuştu: CHP'li vekil bana 'Ailesini rahat bırak' dedi! Mahkemeden sonra açıklayacağım

Son dakika haberine göre 'da tarafından vahşice öldürülen 'in babası , ’li bir vekilden “ailesini rahat bırak” telefonu aldığını söyledi ve yakında o kişinin adını açıklayacağını ifade etti. Duruşmadan sonra da konuşacağını belirten Gültekin açıklamasında toplam 4 CHP'li ismi andı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Pınar Gültekin'in babası konuştu: CHP'li vekil bana 'Ailesini rahat bırak' dedi! Mahkemeden sonra açıklayacağım

'deki taciz ve tecavüz skandallarının yankıları sürerken, şimdi de 'in babasına CHP'li vekil tarafından yapılan saygısız teklif gündeme bomba gibi düştü. Kızı Pınar'ı kaybedişinin üzerinden henüz çok zaman geçmeyen acılı baba 'i arayan CHP'li milletvekillerinden biri, katil 'ya açılan davadan vazgeçilmesini istedi. Baba Avcı duydukları ile büyük şok yaşarken, yaşananları CHP Grup Başkanvekillerine anlattı, o ismi verdi.


Milliyet'in haberine göre Gültekin iddiaların gündeme gelmesinin ardından bugün yeni bir açıklama daha yaptı. Toplam 4 CHP'li ismi andığı açıklamasında konuyla ilgili kritik ayrıntıyı da vermiş oldu.

İşte Sıddık Gültekin'in açıklamaları;

BABA GÜLTEKİN'İN ŞAHİTLERİ VAR
Ayın 4'ünde mahkemeden sonra açıklama yapacağım. Avukatın söylediği bütün kelimeler doğrudur. Ben niye iftira atayım? Hiçbir milletvekilini tanımıyorum. Diyelim ki ben yalan söyledim. Peki bir CHP İlçe Başkanı niye yalan atsın? CHP İlçe Başkanı var ortada. 10 sefer bana söyledi. Şahitler var. Avukatla ben bu konuyu konuştum. 5-6 ay oldu. Ben saklamıştım. Kızımı siyasete alet etmek istemiyorum.

"O İSİM KENDİNİ AÇIKLADI ZATEN"
Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor. Madem ki telefon açmışsın 1,5-2 dakika konuşmuşsun, doğrudur. Zaten biz az ve öz konuştuk. Ben o kelimeyi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bana "davandan vazgeç" demedi. Bana dedi ki; "ailesini rahat bırak". Bizim Doğu ve Güneydoğu'da eskiden kalma 'kan davaları' var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı.



İLÇE BAŞKANINI DEVREYE SOKTULAR
Kan kanla temizlenmez. Bunlar tutuşmuşlar. 'Aşirettir, öldürecekler'. Aileyi korumak için yani bana aileyi rahat bırakmam için teklif edildi. İlçe Başkanı'nı bile devreye soktular. Hatta falan tarihte 'ya gitmemi söylediler. Milletvekiline dediğim şey; 'Sizin kızınız olsa… Sen ne bunu söylemiş ol, ne ben duymuş olayım'. Aradan 2 ay geçti. İlçe Başkanı, bana bu teklifi tekrar getirdi. Bir sefer değil, iki sefer değil, üç dört sefer. Ben bunu 'e de, 'ya da söyledim.

BABA GÜLTEKİN'İN AÇIKLAMASINDA GEÇEN 4 İSİM
Baba Sıddık Gültekin kızı Pınar Gültekin'in davasıyla ilgili kendisine gelen saygısız teklif konusunda teklifi aldığı isimler ve şikayet ettiği isimler olarak toplam 4 kişiyi andı. Bunlar teklifi getirenler CHP'li ilçe başkanı, CHP'li bir milletvekili ve şikayet ettiği isimler olarak CHP Grup Başkanvekilleri Özür Özel ve Veli Ağbaba olarak öne çıktı.

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