Muharrem İnce'den CHP'ye Pınar Gültekin tepkisi! Skandalları 3 günde bire düşürdüler

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Gültekin'i arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarıyla ilgili konuştu. İnce, "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında gittiği Düzce'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İNCE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Düzce'deki temaslarında CHP'ye eleştirisini sürdüren İnce, "Muhalefet halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok. Muhalefetin de öz güven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla birlikte iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak. 50 artı 1 hedefleyerek yola çıkacağız" dedi.

"SKANDALLARI 3 GÜNDE BİRE DÜŞÜRDÜLER"

İnce, CHP'nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarının sorulması üzerine ise "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.