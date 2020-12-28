Muharrem İnce'den CHP'ye Pınar Gültekin tepkisi! Skandalları 3 günde bire düşürdüler
CHP'li bir vekilin öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan çekilmesini istemesi Türkiye gündemini sarsmıştı. CHP'nin eski vekili Muharrem İnce, parti içindeki skandallar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muhalefeti hedef alan İnce, "Haftalık skandalları 3 günde bire düşürdüler" dedi.
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Gültekin'i arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarıyla ilgili konuştu. İnce, "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında gittiği Düzce'de, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İNCE MUHALEFETİ HEDEF ALDI
Düzce'deki temaslarında CHP'ye eleştirisini sürdüren İnce, "Muhalefet halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok. Muhalefetin de öz güven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla birlikte iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak. 50 artı 1 hedefleyerek yola çıkacağız" dedi.
"SKANDALLARI 3 GÜNDE BİRE DÜŞÜRDÜLER"
İnce, CHP'nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarının sorulması üzerine ise "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.