Kritik tarih açıklandı mı? VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM bursu ne kadar?

VGM burs sonuçları için tarih belli oldu mu? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilen bursların başvuruları ekim ayında tamamlandı. 2021 yılına girmemize saatler kala, sonuçların açıklanacağı tarih yeniden gündeme geldi. Peki, VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 VGM bursu ne kadar? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. 2019 yılında VGM üniversite başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM üniversite burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.