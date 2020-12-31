Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için baskı yapan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de, "Bugün bakıyoruz CHP taciz ve tecavüz olaylarının üstünü kapatmaya çalışan bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten vahim bir durum." şeklinde konuştu.