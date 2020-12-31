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Emin Pazarcı A Haber'de Pınar Gültekin davasını yorumladı! CHP taciz ve tecavüzlerin üstünü kapatmaya çalışan bir yapı
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için baskı yapan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de, "Bugün bakıyoruz CHP taciz ve tecavüz olaylarının üstünü kapatmaya çalışan bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten vahim bir durum." şeklinde konuştu.