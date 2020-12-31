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Emin Pazarcı A Haber'de Pınar Gültekin davasını yorumladı! CHP taciz ve tecavüzlerin üstünü kapatmaya çalışan bir yapı

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Giriş: 31.12.2020 16:57
Güncelleme:31.12.2020 17:01
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için baskı yapan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de, "Bugün bakıyoruz CHP taciz ve tecavüz olaylarının üstünü kapatmaya çalışan bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten vahim bir durum." şeklinde konuştu.
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