Şırnaklı anneler HDP'ye evlat eyleminde 17. haftasında

"BİZ ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

Terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce, 14 yaşındayken, kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, yeni yılda çocuklarının evlerine döneceğini umut ettiğini belirterek, "Bu zulüm biter inşallah. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. 'Özgürlük, özgürlük' diyorlar. Madem ki özgürlük var, neden bizim çocuklarımızın özgürlüğü yok? Biz de çocuklarımızın özgürlüğünü istiyoruz. Biz çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Çocuklarımızı bize vermelerini istiyoruz. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Çocuklarımız HDP ve HDP çalışanlarının eliyle dağa gittiler" dedi.