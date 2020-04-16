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AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: İstanbul SOS veriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ

ve İdare Amiri , AK Parti döneminde ’nin dört bir yanına yardıma koşan ’nin Ramazan ayında fitre ve zekat toplayacağını hatırlatarak, “Bir yılda güzel SOS vermeye başladı” dedi.

, 'nun, Ramazan ayında fitre ve zekat toplayacağını açıklamasını eleştirdi:

İMAMOĞLU, ZEKAT VE FİTRE İSTEDİ!

'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bize inanın, zekatınıza da fitrenizi de gerektiği noktada bize verebilme şansınız vardır. Bunun kanunda yeri vardır. Bunun aksini kimse inkar edemez. Bununla ilgili de kimsenin fetva vermesine gerek yok!" dedi.

"FATIH SULTAN MEHMED'İN FETHİNDEN BU YANA BÖYLE BİR BELEDİYE BAŞKANI GÖRMEDİ"

Hasan Turan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şahsi hesabından Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Turan, İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed'in fethinden bu yana böyle bir belediye başkanı görmediğini belirterek, "Milyonlarca ihtiyaç sahibine, depremlerde, doğal afetlerde Türkiye'nin dört bir yanına yardıma koşan şimdi Ramazan ayında fitre ve zekat toplayacakmış. Hayırlı Ramazanlar İstanbullu kardeşim.." diye konuştu.

"BİR YILDA GÜZEL İSTANBUL SOS VERMEYE BAŞLADI"

Hasan Turan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu "Devrimci" olarak tanımladı ve "Büyükşehir devrimci Canan'ın İstanbul Belediye Başkanı fetva verdi. Artık fitre ve zekatlarınızı ihtiyaç sahibi büyükşehir belediyesine verebilirsiniz. Bunca yıl verilen emeklere, harcanan zamana yazık oluyor. Bir yılda güzel İstanbul SOS vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

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