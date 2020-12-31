Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracı kurşunlanmıştı! O saldırgan başkan yardımcısının kardeşi çıktı
Son dakika haberi... Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde çatışma çıktı. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına ateş eden şüpheli yakalandı. Şüphelinin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi karıştı.
Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.
SİLAHIYLA YAKALANDI
Şüpheli, Bayraklı ilçesinde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.
Cüneyt İşçilik
İL BAŞKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ ÇIKTI
Şüphelinin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu öğrenildi.
Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması sonucu otomobile 4 kurşun isabet etmiş, saldırgan kaçmıştı.
Saldırıdan yara almadan kurtulan Cüneyt İşçilik'in ihbarı üzerine polis otomobilde incelemede bulunmuş, polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedilmişti.