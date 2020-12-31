Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi karıştı.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.