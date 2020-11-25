Elazığ depreminde Dilek Apartmanı 14 kişiye mezar olmuştu! Birbirlerini suçladılar

Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan ve 14 kişiye mezar olan Dilek Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Dilek Apartmanı'nı yapan kooperatifin yöneticileri ve teknik sorumluların da aralarında bulunduğu 23 kişinin 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak' suçundan 210'ar yıl ağır hapisle cezalandırılması istendi.

Hürriyet'in haberine göre; Kooperatifi yöneten sanıklar ölen kooperatif başkanını suçladı. Başkanın yönetimdeki oğlu ise 'Babam beni üye sayısını doldurmak için yazmış, haberim yok' derken, bir başka üye 'Hatır gönül için adım yönetime yazıldı', bir diğeri ise 'Yazmışlar, haberim yok' dedi. Teknik sorumlu mühendis ise 'O zamanlar makine yoktu, betonu işçiler el ile yaptılar' diyerek kendini savunmaya çalıştı.