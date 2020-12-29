Koronavirüs tedavisinde keçi sütü mucizesi! Keçi sütü koronavirüsten koruyor mu?

"KEÇİ SÜTÜ İÇEREK KORUNAMAZSINIZ"

Proje bulgularının, keçi sütü tüketimiyle karıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Çakır, şöyle devam etti:

"Keçi sütü içerek Kovid-19'dan korunamazsınız. Keçi sütünü direkt tüketerek böyle bir etkinin olması söz konusu değil. Keçi sütünden önce proteinini laboratuvar koşullarında elde edip, daha sonra farklı işlemlerle o proteinin yapısını sağlayan peptitleri ayrı ayrı izole ediyoruz. İzole ettiğimiz peptitler de güzel bir sonuç teşkil ederse belki sentezleyerek elde edeceğimiz bir mekanizma ortaya çıkacak. Çünkü endüstriyel ölçekli düşünmek zorundayız. Bugün bir aşının total üretimi için kaç ay bekleniyor, ilaç endüstrisi de böyle. Yaptığımız tamamen Ar-Ge ve laboratuvar ölçekli bir çalışma. Keçi sütünü içerek koronavirüsten korunmak için fayda sağlayamazsınız."

Çakır, Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirmek için birçok bilim insanı tarafından çalışma yürütüldüğünü anımsatarak, devletin de desteğiyle kısa sürede başarılı sonuçlar alınacağını ve salgının üstesinden gelineceğini ifade etti.

Proje makalesinin uluslararası dergide yayımlanmasının ardından İngiltere ve İran'daki bilim adamlarının da projeyle ilgili benzer makaleler yayımladıklarını dile getiren Çakır, "Bunlar çok sevindirici, mutlu olduk. Projemiz dünyada ilgi gördü. Bu kadar ilgi olacağını beklemiyorduk. Keçi yetiştiricisinden tutun da uluslararası birçok arenada makalemiz karşılık buldu. İnşallah faydalı olabilecek bir ürün ortaya koyabiliriz. Derdimiz, bu sadece literatürde bir makalede kalmasın, ürüne dönüşsün ve fayda sağlasın." şeklinde konuştu.