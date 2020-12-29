30 Aralık 2020, Çarşamba
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Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

Başkan 'ın eşi , "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

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