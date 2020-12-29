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PKK tarafından kızı kaçırılan anne Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen HDP'ye tepki gösterdi! Bakan Süleyman Soylu o anı paylaştı

'da ve bazı illerde terör örgütü 'ya karşı büyük bir başarıyla yürütülen annelerinin nöbeti sürüyor. Eli kanlı örgüt PKK tarafından kaçırılan evladı için il binası önünde nöbet tutan anne, 'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne "Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?" dedi. İçişleri Bakanı da acılı annenin haykırışını sosyal medyadan paylaştı. İşte o anlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Diyarbakır anneleri, aylardır HDP İl Binası önünde, HDP aracılılığıyla PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutuyor.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERE TEPKİ

Evladı PKK tarafından dağa kaçırılan bir anne terör suçlarından tutuklu HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik özgürlük çağrıları yapılmasına tepki gösterdi.

Acılı anne, evladına kavuşamadığı için duyduğu üzüntüyle HDP İl Binası önünde, "Benim küçük kızım için kim özgürlük isteyecek?" dedi.




"BENİM CEYLAN'IMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE?"

Evladına kavuşmak isteyen anne, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylanım da bu ülkede öğretmen olacaktı. O küçücük çocuklara eğitim verecekti." ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İTTİFAKINA BU HAYKIRIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı annenin haykırışını sosyal medyadan paylaştı.

Süleyman Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

Demirtaş İttifakına bu haykırış… "Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istiyorlar! BENİM CEYLANIMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE?"

AİHM'İN SKANDAL KARARI

AİHM skandal bir karara imza atara 6-8 olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti.

AİHM'in bu kararına başta HDP, CHP ve İYİ Partili isimlerden destek açıklaması gelmiş Demirtaş'ın serbest kalmasını istemişlerdi.

Uğur Mumcunun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcudan AİHM, CHP ve İYİ Partiye Selahattin Demirtaş tepkisi UĞUR MUMCU'NUN AĞABEYİ AVUKAT CEYHAN MUMCU'DAN AİHM, CHP VE İYİ PARTİ'YE SELAHATTİN DEMİRTAŞ TEPKİSİ
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