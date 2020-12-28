CHP rüşvetten tutuklanan eski başkan Kadir Aydar’a sahip çıktı





"AYDAR AİLESİ CEYHAN İÇİN İNANILMAZ İŞLER YAPMIŞ İNSANLARDIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise rüşvet iddialarının bir dayanağı olmadığını, Aydar ailesinin Ceyhan'da birçok hizmet yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Ceyhan'da yaşananlar, iddialar ve dedikodulara dayanır. İstihkak edilen suçların, iddiaların sağlıklı bit temeli dayanağı yok . Belediyenin kasasına giren de bir kuruş yok çıkan da bir kuruş yok. Ceyhan halkının kasası parası hiçbir şekilde zarar görmemiştir. Aksine korunmuştur. Bu soruşturmaya 5 Şubat 2020'de başlanmıştır. Zaten Kadir Aydar'ın, 26 Mart 2020'de başkanlığı düşürülmüştür. Rüşvet lafla ve dedikodu ile oluşacak suç değildir. Rüşvet verdiğini iddia edenler var ki böyle bir iddia da yok dosyadan anladığımız kadarıyla somut olarak çıkıp ben rüşvet verdim diyen biri yok dedikodular var. Böyle bir iddia var neden gereğini yapmadınız niye suçüstü yapmadınız. Çünkü gerçekte yok. Ne rüşvet veren var ne de rüşvet alan var. Olsa suçüstü yapılır doğrusu da budur. Aydar ailesi Ceyhan için inanılmaz işler yapmış insanlardır. Ceyhan da camiler, kreşler ve Ceyhanspor için ciddi bağışlar yapmış bir ailedir."







