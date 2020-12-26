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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlar

Son dakika haberine göre, 'ın Ege ve 'de yayınlamasına gösteren ,  "Yunanistan'ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de NOTAM yayınlamasına tepki gösterdi.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının önkoşulsuz olarak açılması konusundaki tutumumuzda bir değişiklik yoktur.

Ancak, Yunanistan'ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz. Buna son örnek Yunanistan'ın yayımladığı bir NOTAM'la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır.

Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

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