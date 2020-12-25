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Haberler Galeri Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar

Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar

Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar... Yunan basını ülkenin İskiris adasında bir İnsansız Hava Aracı (İHA) üssü kuracağını ve ordunun modernize edileceğini duyurdu. İsrail'den çok sayıda İHA alacak olan Yunanistan, attığı bu skandal adımla tüm bölgeyi izlemeyi ve Türkiye'ye karşı yığınak yapmayı planlıyor. Son dakika haberine göre Türkiye satın aldığı için kriz çıkmasına sebep olan Patriotlarla ilgili de şok edici bir adım atılacak.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:07
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Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar
Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında zor durumda kalan Yunanistan, müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle tatbikatlara girişti.
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Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar
Hemen ardından ekonomik darboğaza karşın Fransa ile Rafale savaş uçakları için anlaşacağını duyurdu, ayrıca ABD'den F-35 jetleri istedi.
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Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar
Son olarak Mısır açıklarındaki tatbikatta doğrudan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, Ege'nin uzak adalarına ziyarette bulundu.
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Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar
Yunan basınınında geniş yer bulan ziyaretlerde, General Floros Didim'e 4-6 mil uzaklıkta bulunan Lemnos, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'na gitti.
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Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar
Buradaki askeri birlikleri denetimden geçiren Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Noel dileklerini paylaşırken yine dilinde Türkiye vardı.