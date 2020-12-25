Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar

Son dakika | Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Skandal adım! SİHA'lara karşı Ege'nin ortasına kuracaklar... Yunan basını ülkenin İskiris adasında bir İnsansız Hava Aracı (İHA) üssü kuracağını ve ordunun modernize edileceğini duyurdu. İsrail'den çok sayıda İHA alacak olan Yunanistan, attığı bu skandal adımla tüm bölgeyi izlemeyi ve Türkiye'ye karşı yığınak yapmayı planlıyor. Son dakika haberine göre Türkiye satın aldığı için kriz çıkmasına sebep olan Patriotlarla ilgili de şok edici bir adım atılacak.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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