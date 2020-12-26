Son dakika: Van Çatak'ta korkutan deprem! 26 Aralık AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Son dakika... Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.31'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 26 Aralık son depremler listesi...
Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırme Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Van'ın Çatak ilçesinde 3..9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 12.31'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu mahallesi olarak bildirildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.26 12:31:18 38.0033 42.9655 5.0 -.- 3.8 3.9 KORULU-CATAK (VAN) İlksel
2020.12.26 10:15:57 36.9543 28.0360 12.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 09:13:56 37.9245 29.1473 0.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel
2020.12.26 09:02:31 37.8218 26.9903 15.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 08:11:58 38.4883 39.1558 5.0 -.- 1.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.12.26 07:12:19 38.3382 38.8737 6.7 -.- 1.4 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2020.12.26 07:11:11 37.8805 27.1477 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 07:02:30 36.6958 26.8642 136.2 -.- 2.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 06:57:46 37.9532 26.9760 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 06:52:58 36.9360 28.0518 11.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 06:48:44 38.1147 42.8457 5.0 -.- 1.9 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.12.26 06:30:20 37.2573 30.9155 96.0 -.- 1.7 -.- BOZDOGAN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2020.12.26 05:21:55 39.0907 35.9443 5.4 -.- 2.2 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2020.12.26 05:17:57 37.8608 26.9092 6.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 05:17:29 38.0942 42.8730 5.0 -.- 2.5 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.12.26 05:13:51 38.0783 42.8903 5.0 -.- 2.2 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.12.26 04:54:43 37.8643 26.9470 6.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 03:52:06 38.2435 29.7962 5.2 -.- 1.7 -.- INCEKOY-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2020.12.26 03:37:47 37.7970 27.1408 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 03:31:05 37.8182 26.9472 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 03:23:21 38.9788 42.7252 28.7 -.- 1.7 -.- ONBASILAR-PATNOS (AGRI) İlksel
2020.12.26 02:48:56 37.8872 26.8595 2.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 02:47:46 39.0530 27.8617 7.7 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.12.26 02:47:50)
2020.12.26 01:48:03 37.6935 26.9500 11.1 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 01:41:27 37.9365 26.6870 7.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.26 01:35:24 37.6138 30.6610 5.0 -.- 3.1 3.3 YUMRUTAS-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2020.12.26 01:07:33 38.3690 39.2207 11.7 -.- 1.0 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.12.26 01:06:35 37.8567 26.9598 3.7 -.- 3.0 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.26 00:38:55 38.0410 26.1655 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.26 00:35:16 37.8073 26.3805 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.26 00:24:58 38.2650 38.7885 5.0 -.- 1.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel