Son dakika: Van Çatak'ta korkutan deprem! 26 Aralık AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırme Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Van'ın Çatak ilçesinde 3..9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 12.31'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu mahallesi olarak bildirildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.26 12:31:18 38.0033 42.9655 5.0 -.- 3.8 3.9 KORULU-CATAK (VAN) İlksel

2020.12.26 10:15:57 36.9543 28.0360 12.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.26 09:13:56 37.9245 29.1473 0.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel

2020.12.26 09:02:31 37.8218 26.9903 15.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel