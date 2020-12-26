VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl eğitim öğretim dönemi boyunca ortaö��renim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs veriliyor. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim sonuçlarını beklemeye başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, KYK sonuçlarının belli olması ile birlikte değerlendirmelere başlanacağı bildirilmişti. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu ne kadar, kaç lira? İşte haberin detayları...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.