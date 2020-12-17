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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Hukuken de siyaseten de yanlış bir adım

Son dakika haberine göre; Mevlüt Çavuşoğlu, "'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım" diyerek gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. 'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı" dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Hukuken de siyaseten de yanlış bir adım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı yaptırım kararına çok ser tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu kararı, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı" şeklinde yorumladı.

Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Türkiye'nin beklentilerini karşılarsa ilişkilerin normalleşebileceğini söyledi.

"UYGUN ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Baktığımız zaman bize bir maliyeti olmaz bizi sarsmaz mı? Biz hiçbir şekikde sarsmaz. Yaptırım içeriğine baktığımız zaman bizi öyle kökten sarsacak çok olumsuz etkileyecek bir yaptırım değil. Geri adım olacak olsaydı şimdiye kadar olurdu. Yaptırımın etkileri nedir enine boyuna arkadaşlarımız inceliyor ve tabi buna uygun da adımlarımızı atacağız"

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