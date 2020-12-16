Son dakika: Türkiye'nin en akıllı yolu açıldı! Başkan Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına çok sert tepki
Son dakika haberine göre; Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu otoyolla bozkırı yeşille buluşturuyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu'nun ülkemize, sağlayacağı vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1,6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır." dedi. Başkan Erdoğan, "Bu nasıl ittifaktır, bu nasıl müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına bir saldırıdır. CAATSA Türkiye dışında hiçbir NATO ülkesine uygulanmadı. İşimize bakacağız, savunma sanayimizi geliştireceğiz." diyerek ABD'nin yaptırım kararına çok sert çıktı.
Başkan Erdoğan Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlara ilişkin olarak " S400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor. Tehditle yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar" dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
YILDA 1.6 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE EKONOMİYE KATKISI OLACAK
Açıkkuyu-Alayhan arasındaki ikinci kesimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Toplam uzunluğu 330 kilometreye varan otoyolu Eylül ayı başında hizmete açmıştık. Yolun tamamını devreye almış oluyoruz.
Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol mümkün hale gelmiştir. 4 saate varan seyahat süresi artık neredeyse yarı zamanda tamamlanabilecektir. Yılda 1.6 milyar liranın üzerinde ekonomiye katkısı olacaktır. Bozkırı yeşile döndürüyoruz.
Akıllı yol olarak tasarlanması diğer yollardan farklı özellikler öne çıkarıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
CUMARTESİ GÜNÜ DE KUZEY MARMARA OTOYOLUNU AÇACAĞIZ
Sağlık alanında dev adımlar atıp, yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ulaştırma yatırımlarında da Türkiye'yi çağ atlatıyoruz. İnşallah Cumartesi günü de Kuzey Marmara Otoyolunu açacağız. Bu mutlulukları milletimizle paylaşacağız.
Salgın nedeniyle işleri azalan esnaflarımıza önceki gün açıkladım. Kamu arazilerini kullanan turizmcilerimiz için de 1 milyar liraya yakın erteleme getirdik. KDV ve stopaj vergilerinin sürelerini de uzattık. Kısa çalışma gibi destekleri zaten sürdürüyoruz. Elimizde bulunan tüm kaynakları kullanarak iş insanlarımızın ve çalışanlarımızın yanında duruyoruz.
BU NASIL BİR İTTİFAKTIR, BU NASIL BİR MÜTTEFİKLİKTİR?
İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bunları da hüsrana uğratacağız. Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye büyüdükçe güçlendikçe hedeflerine yaklaştıkça bunlarla bağlantılı olarak istikbal ve egemenlik haklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkça saldırılar artıyor. Tek taraflı yaptırımlarla bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. AB'nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır. Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan S400 savunma sistemi almış olmasıdır. ABD kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. F35'lerin bine yakın parçasını Türkiye üretiyor. ABD ihtiyacımızı başka yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. S-400 konusunda endişeniz varsa teknik çalışma grubu kuralım sorunu çözelim teklifiyle gittik. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor. Tehditle yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar.
İŞİMİZE BAKACAĞIZ, SAVUNMA SANAYİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ
Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yakın işbirliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuş, bugünkü savunma sanayinin temelleri atılmıştı.
HİSAR A FÜZEMİZİN SERİ ÜRETİMİ HAYIRLI OLSUN
Terörle mücadelemizi sınır ötesi harekatlarımızı savunma sanayi ürünleri ihracatımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hamdolsun Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını geride bırakmıştı. Elbette sıkıntılar olacaktır ama her sıkıntı çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bu şarkı burada bitmez, bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz. Nitekim savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı. Son test birkaç ay gecikti. Normal şartlarda yurt dışından tedarik edilen parçaya ambargo uygulandı. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzeye entegre ettik kısa sürede neticeye ulaştık.
Dolaylı müdahalelerle yerli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik. HİSAR A füzemizin seri üretimi hayırlı olsun.
Bu güzel hizmetten dolayı Savuna Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, Roketsan TÜBİTAK'ı tebrik ediyorum.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hazır bulunduğu törende, 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde yolunun ikinci kısmı açıldı. Ulaşım süresi 4 saat 14 dakikadan, 2 saat 22 dakikaya inecek. Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev üstlenecek Ankara- Niğde Otoyolu'nun 152 kilometrelik ikinci kesimindeki (113 kilometre otoyol, 39 kilometre bağlantı yolu) çalışmalar tamamlandı. Yolun, Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasında kalan 119 kilometrelik ilk kesimi ile Alayhan ve Gölcük kavşakları arasındaki 59 kilometrelik üçüncü kesimi 4 Eylül'de düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.
TURİZME DE KATKI
Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak. Otoyol, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Göreme Milli Parkı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı gibi turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak.
208 OLAY ALGILAMA KAMERASI
"Türkiye'nin en akıllı otoyolu" tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1.3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.
KUZEY MARMARA DA AÇILIYOR
KUZEY Marmara Otoyolu'nun İzmit-Akyazı arasında kalan kesimi de 19 Aralık günü törenle açılacak. Güzergah üzerindeki bağlantı yolları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor. Proje kapsamında inşa edilen gidiş ve geliş yolu 4'er şeritten oluşurken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip.