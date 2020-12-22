İzmir'deki skandal ortaya çıktı! 4.7 milyon liralık ballı maaş

Denetçiler ise "Türkiye'nin en büyük 3'üncü ilinin bir yıllık bütçesinin yüzde 25'ine denk gelen tutar ve miktarda bir yapım işinin 3 gün içinde kontrol edilmesi imkansız. Örneğin 1 milyon 400 bin metrekare asfalt aşınma tabakası yapılmıştır. Bu büyüklükte alanın 3 günde incelenmesi mümkün olmayacaktır" dedi. Denetçiler ayrıca, ihaleyi alan İZBETON'un, kontrolörlük hizmetlerinin yerine getirilmesi için tahsis ettiği 35 aracın da kontrollük hizmetinde kullanmak yerine, başkan danışmanı, meclis başkanvekili, basın iletişim koordinatörü gibi kişilerce makam aracı olarak kullanıldığını vurguladı.