ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı Türk savunma sanayisine nasıl etki eder?

- "ABD'ye büyük oranda bir bağımlılık yok artık"

Kurt, Türkiye'nin güvenliğini riske atacak bir krizin oluşacağını düşünmediğini belirterek, "Bu yaptırımlar, Türkiye'yi özellikle savunma alanında bir güvenlikten yoksun bırakacak herhangi bir sonuç doğurmayacak." dedi.

Türkiye'nin birçok alanda yerli üretim yaptığının altını çizen Kurt, şöyle devam etti:

"Sadece savaş uçağı bağlamında Türkiye'nin bir alternatif arayışına girmesi gerekecek. Bunu da dışarıdan Su-35'ler veya Çin'den J-20'lerle karşılayabilir. Türkiye'nin üzerinde çalıştığı yerli milli muharip uçağına hız vermesi daha makul gibi gözüküyor. Bu uçak projesi tamamlanana kadar da Türkiye elindeki F-16'larla ve herhangi bir şey söz konusu olduğunda S400'leri devreye sokarak kendi güvenliğini sağlama yoluna gidecektir."

Kurt, ABD'nin yaptırım kararı nedeniyle karamsar olunmaması gerektiğine işaret ederek, "ABD'ye büyük oranda bir bağımlılık yok artık. Türkiye'nin yaptığı son operasyonlarda bütün burada kullanılan unsurların büyük oranda yerli sanayi tarafından karşılandığını görüyoruz. Bir bağımlılık söz konusu olmadığı için, Türkiye için herhangi bir güvenlik açığı yaratacak bir kriz veya bir sonuç beklemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yaptırım kararının ABD Başkanı Trump tarafından alınmasının, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Biden tarafından alınmasından daha olumlu olduğunu dile getiren Kurt, şunları söyledi:

"Trump'ın bu kararı almış olması ikili ilişkiler için de daha iyi. Eğer Biden'a kalmış olsaydı bu karar, CAATSA yaptırım meselesi ikili ilişkileri rehin alabilecek bir potansiyele ve bir içeriğe sahipti. Dolayısıyla ikili ilişkileri rehin alabilecek mesele Trump'ın son günlerinde halledilmiş oldu. Türkiye'yle ABD, Biden döneminde bu yaptırımların gölgesi olmadan ve bunlar iki ülkenin ayağına dolanmadan yeni bir sayfa açma şansına sahip olacak."

Kurt, yeni ABD başkanının Türkiye ile ilişkilerinde sadece kendi rengini vereceğini kaydetti.