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Sunucu Didem Yılmaz işten attırmıştı! Tükürük davasında uzlaşma çıkmadı

 ile park yüzünden kavga edip işten attırdığı  çalışanı ’ın dava dosyası uzlaşma büroya gönderildi. Uzlaştırmacıyla görüşen Yılmaz çifti, Arıkan'ın kendilerinden halinde uzlaşmaya sıcak baktıklarını belirtti. Arıkan ise, kendisini işe geri aldırmaları halinde Yılmaz çiftiyle uzlaşabileceğini söyledi. Ama taraflar anlaşamadı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Sunucu Didem Yılmaz işten attırmıştı! Tükürük davasında uzlaşma çıkmadı

ve eşi Kürşat Yılmaz, geçen Nisan'da Şişli'de park ücreti isteyen görevlisi ile tartışmış, Arıkan Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine işinden atılmıştı.

Yılmaz çifti ve Arıkan, birbirlerinden basit yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlamaları kapsamında şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı 'na gönderdi.

Dosyada görevlendirilen uzlaştırmacı, taraflarla görüştü. Görüşme sonucunda hazırladığı raporu soruşturma savcılığına sundu.

'YETKİLİ DEĞİLİZ'

Uzlaştırmacı tarafından hazırlanan raporda, taraflarla yapılan görüşmelerin ayrıntıları yer aldı. Uzlaştırmacıyla görüşen Yılmaz çifti, Arıkan'ın kendilerinden halinde uzlaşmaya sıcak baktıklarını belirtti.

Arıkan ise, kendisini işe geri aldırmaları halinde Yılmaz çiftiyle uzlaşabileceğini söyledi. Yılmaz çifti, Arıkan'ın bu talebini işten çıkartma ya da işe geri aldırma gibi bir yetkilerinin olmadığını söyleyerek reddetti.

Dosya, Uzlaştırma Bürosu'ndan soruşturma savcılığına gönderildi. Soruşturmanın ilerleyen süreçte tamamlanması bekleniyor.

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