22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık

Son dakika haberine göre Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL

Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.

Son dakika: İstanbul'daki vakalarda son durum açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu SON DAKİKA: İSTANBUL'DAKİ VAKALARDA SON DURUM AÇIKLANDI! İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA DUYURDU
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim! İSTANBUL KORONAVİRÜS HARİTASI GÜNCEL | İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA