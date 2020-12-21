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A Haber'in soruları CHP'li Faik Öztrak'ı terletti! ''Şebi Arus ve ''taciz tecavüz'' sorularının ardından toplantıyı sona erdirdi

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Giriş: 21.12.2020 22:32
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplatısında A Haber'in sorduğu iki soru karşısında adeta soğuk terler attı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Şeb-i Arus skandalına kaçamak cevap veren Öztrak, taciz ve tecavüz iddiaları hakkında yöneltilen bir diğer soru karşısında afallayıp, yutkundu. Faik Öztrak, A Haber'in sorduğu bu iki sorunun ardından apar topar toplantıyı sona erdirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplatısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öztrak, A Haber'in 'İBB'nin düzenlediği sözde Şebi Arus töreninde Türkçe Kur'an okutulması, kadın semazen çıkarılması ve CHP'deki taciz ve tecavüz iddiaları hakkında yöneltitiği sorular karşısında adeta zor anlar yaşadı.

İBB'NİN ŞEB-İ ARUS SKANDALINA KAÇAMAK CEVAP
CHP Sözcüsü Öztrak, 'İBB'nin düzenlediği sözde Şebi Arus töreninde Türkçe Kur'an okutulması ve kadın semazen çıkarılması hakkında ne düşünüyorsunuz' sorusuna "Şunu ifade edeyim; biz bu inanç, yaşam tarzı ve kimliklerin siyasetin malzemesi yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bunu hem inanç sahipleri hem de ilgili otoriteler konuşur" şeklinde kaçamak bir cevap verdi.

APAR TOPAR TOPLANTIYI BİTİRDİ
A Haber'in yönelttiği "Taciz iddiası ile gündeme gelen Konya İl Başkanı hakkında ne karar aldınız?" sorusu karşısında afallayıp yutkunan Faik Öztrak, "Mağdurların tüm iddiaları partimizde tavizsiz bir şekilde büyük bir dikkatle soruşturulur ve sonunda da gereği yapılır. Bu süreç şu anda partimizde işlemektedir. Konuyla ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacaktır" diyerek apar topar toplantıyı sona erdirdi.

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