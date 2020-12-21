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Özlem Gürses; İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un Fazilet Durağı yalanını savundu!

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Giriş: 21.12.2020 13:19
Güncelleme:21.12.2020 13:19
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini iddia etti. Özlem Gürses, söz konusu yalanı, "Bir kesim var ki, bütün mahallelerin radikalleri onlar gene yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar. Şimdi de bu siyasi kutuplaşma iklimini Ekrem İmamoğlu üzerinden yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Ya arkadaş niye yapıyorsun bunu? Otobüse sabahın köründe insanları bindirmişler bir Pazar sabahı. Fotoğraflar ve videolar çekmişler. 'İşte siz böyle mi yönetiyorsunuz? Şöyle mi ediyorsunuz? Bu ne biçim belediye yönetmek' filan.. Korkunç..." diyerek savundu.

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