Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni’ne Canlı Bağlantı yoluyla katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında Çin'e giden yük treninin gümrük işlemleri için Halkalı'ya uğramasını "tren Çin'e gitmiyor" şeklinde iftira atanlara tepki gösterdi. Erdoğan "Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı yoluyla katıldı. Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında İstanbul'dan kalkarak Marmaray tünelinden geçen ve Çin'e giden yük treninin Halkalı'ya uğraması nedeniyle "Tren Çin'e gitmedi" yalanına başvuranlara da tepki gösterdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"HÜKÜMETE SALDIRMAK İÇİN KULLANDILAR"

"Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Çin'e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan trenimiz Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek adım atılmış oldu."

NE OLMUŞTU?

Çin'e gidecek olan yük treni Kazlıçeşme'den törenle uğurlandı. Tren daha sonra gümrükleme işlemleri için Halkalı istasyonuna geri döndü. Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses ise bir video çekerek trenin Çin'e gitmediğini ve Halkalı'ya geri döndüğü yalanını savundu. TCDD ise bu durumu yalanyarak trenin Kazlıçeşme'deki sembolik tören sonrası gümrükleme işlemi için Halkalı'ya döndüğünü daha sonra tekrar yola çıktığını açıkladı. TCDD daha sonra trenin uğrdığı tüm durakları sosyal medyadan paylaştı.