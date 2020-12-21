21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulaması hakkında flaş açıklama: 38 bin 874 kişiye ceza kesildi

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulaması hakkında flaş açıklama: 38 bin 874 kişiye ceza kesildi

Son dakika haberine göre , ile ilgili olarak, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 38 bin 874 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulaması hakkında flaş açıklama: 38 bin 874 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmektedir.

Hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Üçüncüsünü uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

38 BİN 874 KİŞİYE&NBSP; CEZA KESİLDİ
14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A Haber Özel | İstanbul’da jandarmadan kısıtlama denetimi! Ekipler trafiğini havadan denetledi A HABER ÖZEL | İSTANBUL'DA JANDARMADAN KISITLAMA DENETİMİ! EKİPLER TRAFİĞİNİ HAVADAN DENETLEDİ
A Haber Özel | Türkiye genelinde 56 saatlik kısıtlama! A Haber muhabiri son durumu anlattı A HABER ÖZEL | TÜRKİYE GENELİNDE 56 SAATLİK KISITLAMA! A HABER MUHABİRİ SON DURUMU ANLATTI
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Nereler açık olacak? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Kısıtlama ne zaman sona erecek? SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI! NERELER AÇIK OLACAK? KISITLAMADAN KİMLER MUAF OLACAK? KISITLAMA NE ZAMAN SONA ERECEK?
Sokağa çıkma kısıtlama genelgesi: İstisnalar belli oldu! Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler, kimler? Yılbaşı yasağı... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA GENELGESİ: İSTİSNALAR BELLİ OLDU! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİSNALARI NELER, KİMLER? YILBAŞI YASAĞI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA