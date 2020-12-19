A Haber Özel | İstanbul’da jandarmadan kısıtlama denetimi! Ekipler trafiğini havadan denetledi

56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21 itibariyle başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler helikopterle kısıtlama denetimi yaptı. Detayları helikopterin içinden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21. 00 itibariyle başladı. Güvenlik güçleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Havada ve karada denetimler sürerken A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul İl Jandarma Komutanlığının havadan yaptığı denetimlere eşlik etti ve gelişmeleri anlattı.