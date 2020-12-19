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A Haber Özel | İstanbul’da jandarmadan kısıtlama denetimi! Ekipler trafiğini havadan denetledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2020 13:43
Güncelleme:19.12.2020 13:44
56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21 itibariyle başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler helikopterle kısıtlama denetimi yaptı. Detayları helikopterin içinden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21. 00 itibariyle başladı. Güvenlik güçleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Havada ve karada denetimler sürerken A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul İl Jandarma Komutanlığının havadan yaptığı denetimlere eşlik etti ve gelişmeleri anlattı.

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