FETÖ’cü emniyet müdüründen ByLock’ta kumpas talimatları

ÖRGÜT ÜYELERİNİN HDP UMUDU

7 Haziran 2015 Mahalli İdareler Seçimleri'nden bir gün önceki ByLock kayıtlarında ise eski emniyet müdürü M.Ç.'nin bir başka FETÖ'cü ile seçim sonuçlarına dair yaptığı görüşme yer alıyor. Görüşmede M.Ç., AK Parti için "İyice azıttılar" ifadelerini kullanıyor. Bağımsızların İstanbul'da kazanacağını iddia eden M.Ç., "HDP geçer" yorumunda da bulunuyor.