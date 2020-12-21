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FETÖ’cü emniyet müdüründen ByLock’ta kumpas talimatları

’nün ve  kumpas davaları sırasında kamuoyunun nasıl manipüle edileceğine yönelik talimatları, eski emniyet müdürü M.Ç.’nin kayıtlarında ortaya çıktı. Yazışmalarda, örgütün 'ya belgelerin gönderilmesi, daha sonra 'nin Twitter'dan bunlar paylaşılmasının planlandığı belirlendi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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FETÖ’cü emniyet müdüründen ByLock’ta kumpas talimatları

üyelerinin , Tahşiye ve gibi kumpas davalarında izleyecekleri stratejileri görüştükleri kayıtları ortaya çıktı.

Kayıtlarda, kumpas davaları sürecinde kamuoyunu yönlendirmek için tutuklu FETÖ'cü emniyet müdürleri adına kurulması talimatı verilirken her bir davaya farklı bir internet sitesinin ağırlık vermesi için bölüştürme yapıldığı tespit edildi.

Yazışmalarda, örgütün 'ya belgelerin gönderilmesi, daha sonra 'nin Twitter'dan bunlar paylaşılmasının planlandığı belirlendi. FETÖ üyesi eski emniyet müdürü M.Ç.'nin 19 Ocak 2016'taki ByLock yazışmalarında yer alan 5 maddelik talimatında şu ifadeler yer alıyor:

- Belirlenecek arkadaşlarımıza abilerimize web sitesi ya da blog sitelerin yapılması. Bu siteler başlangıç olarak seçime giren A.F.Y. (), Y.A., N.A., Y.S. Fakat uygun görülürse ki kanaatim budur, Serdar Bayraktutan, Hayati Başdağ, , , Hüseyin Korkmaz gibi belirleyeceğimiz isimlere de site yapılması. Bu noktada dün akşam Ekrem abi () ile yaptığımız görüşmede abilerimizin web sitelerinde aynı anda ilgili davaların içeriklerinin de bulunması kararlaştırıldı. Mesela A.F.Y. (Ali Fuat Yılmazer) sitesinde dinlemeler, , gibi dava ve başlıklar, sitesinde Tahşiye, Selam Tevhid, da 17-25 gibi.

- Adı geçen abilerin Facebook, Twitter gibi mecralarda hesap yoksa oluşturulması, yönetilmesi.

- Kısa sosyal medyaya hitap eden videoların hazırlanması.

- Mahkeme süreçlerinin takip edilmesi.

- Medya takibi yapılarak avukatlık ofisleri ve dava mutfaklarına destek verilmesi.

ÖRGÜT ÜYELERİNİN HDP UMUDU

7 Haziran 2015 Mahalli İdareler Seçimleri'nden bir gün önceki ByLock kayıtlarında ise eski emniyet müdürü M.Ç.'nin bir başka FETÖ'cü ile sonuçlarına dair yaptığı görüşme yer alıyor. Görüşmede M.Ç., için "İyice azıttılar" ifadelerini kullanıyor. Bağımsızların İstanbul'da kazanacağını iddia eden M.Ç., "HDP geçer" yorumunda da bulunuyor.

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