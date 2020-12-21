Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor!







Koronavirüs definleriyle ilgili daha önce açıklama yapan İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, "Kilyos ve Baklacı'yı belirlememizin altında yatan sebep hızlı şekilde defin sağlamak içindir. 'Koronavirüs Mezarlığı' diye bir şey yok. Yaklaşık 570 civarında mezarlığımız var ve hemen hemen hepsinde Kovid-19 sebebiyle vefat eden vatandaşlarımız defnediliyor. Cenaze işleriyle ilgilenen gassal, şoför, imam gibi çalışanları, sağlıkçılar kadar önlem alarak korumaya çalışıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlar hangi inanca bağlı olursa olsun muhakkak gerekli dini vecibeleri, cenaze ritüellerini yerine getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN