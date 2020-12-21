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Son dakika: Pfizer-Biontech aşısına AB onayı

Son dakika haberi... Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ve Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 'de kullanılmasına onay verdi.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: Pfizer-Biontech aşısına AB onayı

Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD'li Pfizer ile Alman tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa'da kullanımını onayladı.

Aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu açıklayan EMA yaptığı açıklamada, "Aşının yeni corona virüs mutasyonuna karşı işe yarayıp yaramayacağını gösteren hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Almanya, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılara başlamayı planladıklarını açıklamışlardı.

Pfizer - Biontech corona virüs aşısına İngiltere 2 Aralık'ta, ABD ise 11 Aralık'ta acil kullanım izni vermişti.

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