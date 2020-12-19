Son dakika: İsviçre'den BioNTech/Pfizer Covid-19 aşısıyla ilgili flaş karar

İngiltere, ABD ve Kanada'nın ardından İsviçre de BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği korona virüs aşısını onayladı.

İsviçre'nin denetleyici sağlık kurumu Swissmedic tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar mevcut olan verilere göre aşı incelenen tüm yaş gruplarında yüksek düzeyde bir etkinlik gösterdi, böylece güvenlik gereksinimlerini karşıladı" ifadeleri yer aldı.