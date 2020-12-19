Son dakika: İsviçre'den BioNTech/Pfizer Covid-19 aşısıyla ilgili flaş karar
Son dakika haberleri... İsviçre, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısını onayladı.
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İngiltere, ABD ve Kanada'nın ardından İsviçre de BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği korona virüs aşısını onayladı.
İsviçre'nin denetleyici sağlık kurumu Swissmedic tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadar mevcut olan verilere göre aşı incelenen tüm yaş gruplarında yüksek düzeyde bir etkinlik gösterdi, böylece güvenlik gereksinimlerini karşıladı" ifadeleri yer aldı.
İsviçre hükümeti daha önce 3 milyon doz korona virüs aşısının teslimatı için sözleşme imzalamıştı.