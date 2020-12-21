ATA AÖF vize sınavı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 güz dönemi vize sınavı 30 Ekim - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Uzun süredie sınava hazırlanan öğrenciler katıldıkları sınavın sonuçlarına kilitlendi. Sınavın üzerinden 10 gün geçti. Bir önceki online sınavın sonuçları bir hafta içerisinde açıklanmıştı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2020 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Ekim - 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularına bakabilecekler.