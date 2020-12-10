Suudi Arabistan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kaydını onayladı
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ithalat ve kullanım için kaydını onayladı.
DÜNYA AA
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Suudi Arabistan İlaç ve Gıda Otoritesi'nden (SFDA) yapılan açıklamada, ilaç şirketi Pfizer'ın aşının Suudi Arabistan tarafından ithalatını ve kullanımını sağlamak için 24 Kasım'da gerçekleştirdiği başvurunun ardından bu adımın atıldığı kaydedildi.
SFDA'nın şartlar tamamlanır tamamlanmaz kayıt dosyalarını çeşitli yönlerden inceleme ve değerlendirme sürecine başladığı belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının ithalat gereksinimleri tamamlandıktan sonra Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının ülkeye teslim tarihi ve kullanımına başlanmasına ilişkin duyuru yapacağı belirtildi.
Suudi Arabistan'da son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 2'ye, vaka sayısı da 359 bin 274'e yükseldi.