Suudi Arabistan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kaydını onayladı

Suudi Arabistan İlaç ve Gıda Otoritesi'nden (SFDA) yapılan açıklamada, ilaç şirketi Pfizer'ın aşının Suudi Arabistan tarafından ithalatını ve kullanımını sağlamak için 24 Kasım'da gerçekleştirdiği başvurunun ardından bu adımın atıldığı kaydedildi.