Son dakika:Bill Gates'ten yeni korona aşısı açıklaması: Tek tek isimlerini saydı tarih verdi!

SERVETLERİNE SERVET KATTILAR

Koronavirüs salgınının etkisiyle dünyanın en zengin 10 kişisi daha da zenginleşti. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos , Mart ayından bu yana servetini 70 milyar dolar artırdı. Bezos'un toplam serveti Mart ayından bu yana yüzde 66 artarak 186 milyar dolara yükseldi. Amazon hisseleri de Mart ayından bu yana yüzde 90 değer kazandı.En büyük servet artışı ise teknoloji, sağlık ve sanayide oldu.