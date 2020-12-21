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Son dakika:Bill Gates'ten yeni korona aşısı açıklaması: Tek tek isimlerini saydı tarih verdi!

Singapur'da katıldığı sanal festivalde konuşan Microsoft kurucusu Bill Gates, 2021'in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs aşısının hazır olabileceğini ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika:Bill Gates'ten yeni korona aşısı açıklaması: Tek tek isimlerini saydı tarih verdi!

Singapur'da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali'nde Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021'in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs (Covid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.

FESTİVALDE KONUŞTU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur'da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali'nde konuştu.

TEK TEK İSİMLERİNİ SAYDI

Bill Gates yaptığı açıklamada, "İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum" dedi. Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.

SERVETLERİNE SERVET KATTILAR

Koronavirüs salgınının etkisiyle dünyanın en zengin 10 kişisi daha da zenginleşti. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos , Mart ayından bu yana servetini 70 milyar dolar artırdı. Bezos'un toplam serveti Mart ayından bu yana yüzde 66 artarak 186 milyar dolara yükseldi. Amazon hisseleri de Mart ayından bu yana yüzde 90 değer kazandı.En büyük servet artışı ise teknoloji, sağlık ve sanayide oldu.

MUSK'IN SERVETİ 153 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Servet konusunda en hızlı yükselişlerden birini Tesla ve Space X'in kurucu CEO'su Elon Musk kaydetti. Elon Musk'ın Mart ayında 25 milyar dolar olan serveti, salgının elektrikli araçlara geçişi hızlandırılacağının da öngörülmesinin etkisiyle 153 milyar dolara yükseldi.

GATES SERVETİNE 20 MİLYAR DOLAR EKLEDİ

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in tahmini 120 milyar dolarlık bir serveti var. Gates'in serveti Mart ayından bu yana yaklaşık 20 milyar dolar arttı.

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