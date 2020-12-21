PKK'dan kanlı infaz! 'Tecavüze uğradık' diyenleri el bombasıyla öldürdü

"SİZ DE KADINSINIZ NEDEN BİZE YARDIM ETMİYORSUNUZ?" DEDİLER VE...

PKK'daki kadın mücadelesini överken, yanımda oturan, Suriye uyruklu Sarya ve Canda, Kelereş kampında kamp sorumlusu olan Özgür Gever'in tecavüzüne uğradıklarını söyledi. Hülya Eroğlu ise, 'Konumuz bu değil. Siz Özgür arkadaşı yoldan çıkarmış olmayasınız' diye bağırdı. Bu defa yine Suriyeli olan Zozan, Tolhindan ve Berivan, 'Biz de Avaşin Kampı'na yeni geldiğimizde aynı kötülüğe maruz kaldık. Siz de kadınsınız, niçin bizi suçlu görüyorsunuz da yardım etmiyorsunuz?' dedi.