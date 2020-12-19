PKK, AK Partili diye 37 cana kıydı! İşte alçakların katlettiği o isimler

Daha önceki yıllarda HDP'nin, çukur ve hendek olaylarında PKK'lı teröristleri sahiplenmesi, onlar için destek yürüyüşleri organize edip, esnafa kepenk, araçlara kontak kapattırması, belediye araçlarını hangarlara çekip çöpleri toplamamasınaa halkın tepkisi üzerine AK Parti oylarının Güneydoğu'da artış göstermesi terör örgütünü harekete geçirdi. AK Parti'nin son 10 yılda gerek yerel, gerek genel seçimlerde bölgenin birçok yerinde aldığı başarılı seçim sonuçları ile çıkardığı milletvekili ve aldığı il ve ilçe bazındaki belediyelerle terör örgütünün hazımsızlığı, AK Partili siyasetçilere yönelik suikastlarla ayyuka çıktı.