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Son dakika: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.
Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncüsü bu hafta gerçekleşti.İki gün boyunca 81 ildeki meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bu kapsamda, 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

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