Koronavirüsü ağır atlatan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen felç oldu!

ÖRGÜT ÜYELERİ TARTIŞIYOR

İsmail Büyükçelebi, Twitter hesabından, "Yaşadığımız şartlar içerisinde hiç kimse kendisine bulaşmadığından emin olamaz. Hatır gönül deyip misafir kabul edenleri de aklım almıyor. Ciddi bir ikaz... Cemaat içerisinde bu kadar yayılmasına rağmen maskesiz insanlarla görüşenleri aklım almıyor" diye konuyu gündeme getirdi.

Tüm bu gelişmeler, örgüt içinde FETÖ elebaşının koronavirüse yakalandığı iddialarını güçlendirdi ve yurtdışı gibi Türkiye'deki örgüt üyeleri tarafından da tartışılmaya başlandı.

Konu FETÖ elebaşının ölümü sonrası, 'Gelenekçiler', 'Yenilikçiler', 'Barbarosçular', 'MÖZ'cüler' diye ayrılmaya hazırlanan gruplar yanında duruma göre hareket eden örgüt üyeleri arasında da konuşuldu. Söylentiler öyle yayıldı ki FETÖ elebaşı, sadece örgüt tabanına "İyiyim" mesajı vermek amacıyla ayağını sürüye sürüye geldiği salonda nefes nefese bir sohbet gerçekleştirip internetten yayınlamak zorunda kaldı.