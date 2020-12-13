PKK elebaşı Karayılan'dan itiraf geldi! İşte 'kaybettik' dediği 4 il

Eli kanlı terör örgütü PKK'da sık sık kaçmak isteyenleri kurşuna dizerek infaz ettiğine ilişkin haberler gelen elebaşlarından Murat Karayılan terör unsurlarının yayın yaptığı bir örgüt radyosuna konuştu "Kayıplarımızın çok olduğu bir yıldayız" diye başlayan terörist Murat Karayılan bir avuç toprak bile koparamadıkları Türkiye'de kritik yapılanma merkezleri olarak kullandıkları birçok bölgede zaten hiç onların olmayan illeri kaybettiklerini açıkladı. İşte o iller ve bölgeler;