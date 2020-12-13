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PKK elebaşı Karayılan'dan itiraf geldi! İşte 'kaybettik' dediği 4 il

Son dakika haberine göre; elebaşı yıllardır ihanet yapılanması, lojistik güzergahı ve saldırılarının merkezi olarak kullandıkları birçok il ve bölgede kaybettiklerini itiraf etti. PKK'da bu itirafın ardından tam bir kaos yaşandığı ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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PKK elebaşı Karayılan'dan itiraf geldi! İşte 'kaybettik' dediği 4 il

Eli kanlı terör örgütü 'da sık sık kaçmak isteyenleri kurşuna dizerek infaz ettiğine ilişkin haberler gelen elebaşlarından terör unsurlarının yayın yaptığı bir örgüt radyosuna konuştu "Kayıplarımızın çok olduğu bir yıldayız" diye başlayan terörist Murat Karayılan bir avuç toprak bile koparamadıkları 'de kritik yapılanma merkezleri olarak kullandıkları birçok bölgede zaten hiç onların olmayan illeri kaybettiklerini açıkladı. İşte o iller ve bölgeler;

"SAHA KOMUTANIMIZI BİLE KORUYAMADIK"

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan yine eli kanlı örgüte yurtdışından hizmet eden bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın 2020 yılında adeta bozguna uğradığı bir yıl olduğu itirafında bulundu. Teröristbaşı Karayılan "Zor bir süreç geçirdik. Kayıplarımızın çok olduğu bir yıl oldu. Botan ve Dersim saha komutanlarımızı bile koruyamadık" ifadelerini kullandı.

"KURALLARA UYMADIK, KAYBETTİK"

Karayılan terör radyosuna verdiği itiraflarla dolu röportajında şunları söyledi: "Şüphesiz kural ve kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldık. Sonda bu durumdan Türk devleti istifade etti ve hak etmediğimiz ciddi ve büyük kayıplar verdik. Pençe Harekatı ile kaybımız çok büyük oldu"

"TÜRKİYE BİZİ HAFTANİN'DEN TUNCELİ'YE KADAR İMHA ETTİ"

Özellikle operasyonlara ilişkin Haftanin bölgesinden 'ye kadar çok sıkıştıklarını ve yok edildiklerini belirten Karayılan "Haftanin'den Tunceli'ye kadar kapsamlı ciddi imha operasyonları oldu. Bu yıla genel olarak baktığımızda nitelik olarak çok ağır kayıplar verdik. Özellikle Botan ve Dersim saha komutanlarımızı koruyamadık. Bu bizim için büyük bir eksikliktir. Halen bizim tarzımızın çok zayıf olduğunu görüyorum" dedi.

KAZDIKLARI HENDEKLERE GÖMÜLDÜKLERİNİ ANLATTI

Karayılan gibi savunmasız birçok Kürt vatandaşını katlettikleri ancak güvenlik güçlerine karşı koyamadıkları Çukur eylemleriyle ilgili açıklamalar da yaptı. eski Genel Başkanı tutuklu 'ın çağrısı ile başlatılan hendek terörüne ilişkin Karayılan şunları söyledi "Hendek eylemlerinde o mahallelerde polisle çatışan güçlerimizin yanında hiç kimse kalmadı. Bir başlarına bırakıldılar. Dışarıdan kitlesel sahip çıkışlar ve genel bir katılım olmadı."

İŞTE "KAYBETTİK" DEDİĞİ 4 İL

Terörist Murat Karayılan'ın asıl örgüt içinde karışıklığa ve elebaşı kadrosunda rahatsızlığa neden olan itirafı ise terörist eylem ve faaliyetleri anlamında bittiklerini ve kaybettiklerini açıkladığı 4 il konusunda konuşması oldu. Buna göre hain örgütte kendi deyimleriyle "kaybettikleri" iller şöyle oldu.

Karayılan bundan haftalar önce elinde kalan bir avuç teröristle böyle sözde gövde gösterisi yapıyordu...

1- AĞRI

İtiraflarına "özellikle Haftanin" diye başlayan Karayılan'ın kaybettik dediği illerin başında geldi. Karayılan " harekâtının yürütüldüğü bölgelerde Ağrı'da ciddi kayıplar verdik. Bunları kah etmiyorduk. Kural ve kaidelerimize uymadık. böyle oldu" gibi ifadeler kullandı.

2- VAN

Terör örgütü PKK'da yaşanan kaos, çözülme ve firarların ardından operasyonların da kafalarına bir balyoz gibi indiğini itiraf eden infazcıe elebaşı Murat Karayılan'ın tam bir yıkıma uğradıklarını belirttiği illerden ikincisi de oldu. Karayılan bundan yıllar önce sözde Van'ı kendilerinin önemli merkez üslerinden biri yapacaklarını iddia ediyordu.

3- KARS

Örgütte on yıllardır köylere zulüm yağdırdıkları, vatandaşların ekmeğini, kışlık yiyeceğini gasbeden, çocuklarını kaçıran örgütün bunun için bir merkez olarak kullandığı 'ta da terörisbaşının ifadesiyle yok edildi. "Türk devleti bizi İmha etti" diyen Karayılan Kars'tan da ümidi kestiklerini belirtti.

4- ARDAHAN

Karayılan düştükleri acziyeti anlatırken hüsrana uğradıkları diğer bir ili de olarak açıkladı. Sözlerini şöyle sonlandırdı "Özellikle Pençe Kaplan harekâtının yürütüldüğü Haftanin bölgesi ile Serhat (Ağrı, Van, Kars, Ardahan) bölgesinde yetersiz kaldık.

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