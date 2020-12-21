Mutasyon nedir? Virüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor?

MUTASYONA UĞRAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Koronavirüsün mutasyona uğradığıyla ilgili haberler daha önceden de gündeme gelmişti. Yapılan araştırmalar mutasyonun koronavirüsü daha bulaşıcı haline getirdiği yönündeydi. Mutasyona uğrayan virüsün ölümcül olup olmadığına ilişkin ise henüz net bir kanıya varılmadı.