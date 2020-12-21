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Mutasyon nedir? Virüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor?

Koronavirüsün mutasyona uğradığı haberler sonrasında virüsün mutasyona uğramasının ne anlam ifade ettiği merak ediliyor. Mutasyona uğramış virüsün, koronavirüsün orijinalinden ve diğer çeşitlerinden çok daha fazla bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Mutasyon nedir? Virüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor?

'nın yayımladığı sözlüğünde yer alan bilgilere göre , bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik olarak tanımlanıyor.

MUTASYONA UĞRAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Koronavirüsün mutasyona uğradığıyla ilgili haberler daha önceden de gündeme gelmişti. Yapılan araştırmalar mutasyonun koronavirüsü daha bulaşıcı haline getirdiği yönündeydi. Mutasyona uğrayan virüsün ölümcül olup olmadığına ilişkin ise henüz net bir kanıya varılmadı.

Son zamanlarda fareler ve insan akciğer dokusu üzerinde yapılan bir dizi bilimsel çalışma, mutasyona uğramış virüsün, koronavirüsün orijinalinden ve diğer varyantlarından çok daha fazla bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

Ancak, 614G mutasyonunun enfekte insanlarda hastalığın şiddetini arttırdığına, ölüm riskini yükselttiğine ya da aşı çalışmalarını etkileyebileceğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı. 614G'nin toplumdaki bulaşma katsayısını (R değeri) artırarak, pandeminin pimini çeken tür olduğu ifade edildi.

İSPANYOL TÜRÜNDEN FARKLI NE?

Ancak değişen virüs, doğru zamanda doğru kişilere bulaşarak da şanslarını artırabilir. İspanyol türünün yaz boyunca yayılmasının bir açıklaması, insanların ona tatilde yakalanıp evine taşımasıydı. Laboratuar araştırmaları, bu cinsin diğerlerine göre çok daha fazla yayılımcı olduğunu gösterdi.

NASIL MUTASYON GEÇİRDİĞİ ÖNEMLİ

Bir başka konu da virüsün mutasyonunun nasıl gerçekleştiğidir.

İngiliz Prof. Dr. Nick Loman, "Beklediğimizden fazla, virüs şaşırtıcı derecede çok sayıda mutasyona sahip ve birkaçı ilginç görünüyor" dedi.

İKİ MUTASYON DAHA VAR

Dikkat çeken iki tür mutasyon var. Her ikisi de, virüsün onları ele geçirmek için vücudumuzun hücrelerine açılan kapıyı açmak için kullandığı anahtar değerde önemli başak proteininde bulunur.

üzerinden yayılan yeni bir koronavirüs varyantının "çarpıcı" miktarda mutasyona sahip olduğunu açıklandı. "VUI - 202012/01" adlı mutasyonu araştıran Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen '17 değişikliği' ortaya çıkardıklarını söyledi.

AŞI BU PROTEİNİ HEDEF ALIYOR

Araştırmacılar, değişikliklerin çoğunun virüsün insan hücrelerine tutunmak için kullandığı başak proteininde meydana geldiğini açıkladı. Başak proteininde meydana gelen değişiklikler oldukça önem taşıyor, çünkü ülkede kullanılmaya başlanan Pfizer/ BioNTech'in aşısı da dahil olmak çoğu koronavirüs aşısı bu proteini hedef alarak çalışıyor.

BAĞIŞIKLIK KAZANMAYI ENGELLEYEBİLİR

Aynı zamanda söz konusu değişikliklerin, daha önce koronavirüsün farklı bir suşuyla enfekte olmuş kişilerin de bağışıklık kazanmasını engelleyeceğinden korkuluyor. (Bir bakteri veya virüsun farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ¨suş¨ deniliyor.)

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