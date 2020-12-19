Sağlık Bakanlığı tek tek anlamlarını açıkladı! İşte koronavirüs tablosunun detayları
Sağlık Bakanlığı günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunun detaylarını açıkladı. Bakanlık "hasta", "ağır hasta", "toplam vaka", "günlük iyileşen sayısı" ve "toplam iyileşen sayısı" terimlerinin anlamlarını paylaştı. İşte koronavirüs tablosunun detayları...
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda yer alan, "hasta", "ağır hasta", "toplam vaka", "günlük iyileşen sayısı" ve "toplam iyileşen sayısı" gibi terimlerin açıklamalarına tablonun altında yer verdi.
ANLAMLARINI PAYLAŞTI
Bakanlığın, güncel Kovid-19 verilerini paylaştığı "covid19.saglik.gov.tr" sayfasında Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki bazı terimlerin anlamları paylaşıldı.
AĞIR HASTA KİMDİR?
Buna göre, "ağır hasta" uluslararası tanımlamaya uygun olarak 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için kullanılıyor.
HASTA KİME DENİR?
"Hasta" terimi ile ilgili "Başlangıçtaki test politikaları gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine 'Hasta' terimi kullanılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.
GÜNLÜK VAKA SAYISI NEYİ İŞARET EDİYOR?
"Günlük vaka sayısı" ise semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar ile günlük hastanın olduğu toplam sayıya işaret ediyor.
TOPLAM VAKA SAYISI?
PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı da "Toplam vaka sayısı" olarak adlandırılıyor.
Günlük iyileşen sayısı" ise o gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların tamamını kapsıyor.