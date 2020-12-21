ABD'de korona alarmı! Can kaybı rekor sayıya ulaştı!

KALİFORNİYA ZİRVEDE

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 888 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 201 binden fazla vakayla da Florida izliyor.