ABD'de korona alarmı! Can kaybı rekor sayıya ulaştı!
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 324 bin 869'a yükseldi. Ülkede Kaliforniya eyaleti vala sayısında zirveyi alırken, en fazla can kaybı New York'ta yaşandı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1446 artarak 324 bin 869'a yükseldi.
18 MİLYONU GEÇTİ
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 186 bin 264 artışla 18 milyon 269 bin 959'a ulaştı.
TEST SAYISI 234 MİLYON
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1446 artarak 324 bin 869'a çıktı. İyileşenlerin sayısı 10 milyon 622 bini geçerken, toplam test sayısı 234 milyon 218 bine yaklaştı.
KALİFORNİYA ZİRVEDE
Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 888 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 201 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
NEW YORK'TA EN FAZLA CAN KAYBI
Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 402 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 887 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.