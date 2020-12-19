Yalçın, "kimi kaos bezirganları"nın durduk yere entrika masası kurduğunu, "kimi demokrasi düşmanları"nın demokratikleşme yaveleri okuduğunu ve "kimi sistem muarızları"nın anayasa ve sistem tartışmaları açmaya çaba gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Lakin basiret sahibi aziz milletimiz, arkasında durduğu istikrarlı yönetimi antidemokratik yollardan iktidardan indirmeye ve rüştünü ispat eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yok etmeye dönük kirli oyunları görüyor ve gaza gelmiyor. Sandık marifetiyle ve güçlü halk desteğiyle iş başında bulunan bir iktidara karşı, siyaset mühendisliği metotları kullanılarak kargaşanın ve demokrasi dışı müdahalelerin tohumlarını serpmeye çalışanların kirli tezgahları, millet iradesinin yalçın duvarına çarpıyor."

"CUMHUR İTTİFAKI GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİ"

Mevcut yönetimin dinamik şer güçlerin, antidemokratik kurumların ve siyaset dışı aktörlerin marifetiyle iş başına gelmediğini belirten Yalçın, "Cumhur İttifakı da gökten zembille inmedi. Şu anda güçlü bir halk idaresi ve Cumhur İttifakı'nın siyasi kudretiyle icra mevkisinde olan bir hükümet var. Bu sayede ülkedeki bütün sorunlara rağmen istikrar ve huzur iklimi var." ifadelerini kullandı.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Ayrıca tıkır tıkır işleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne halkın desteği artarak sürüyor. Gerek koronavirüs gündeminde, gerek Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya gibi uluslararası krizlerde, gerekse AB ve ABD ile ilişkilerde takip edilen tutarlı ve haysiyetli politikalarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rüştünü ispatladı. Halkın da tasvip ve desteğini kazandı. Bundan ala demokrasi mi olur? CHP, HDP ve İP gibi partiler, iktidara gelecek halk desteğini alamayınca tribünlere mesaj yollayıp hiç olmazsa kendi tabanlarını konsolide etmek için demokratikleşme palavralarını gündemde tutmaya çabalıyor. Soruyoruz! Bugüne kadarki politikalarla kin, nefret ve düşmanlık üretmekten, binlerce masum Kürt kökenli vatandaşımızın ölümüne yol açmaktan, bin yıllık kardeşliğimize zarar vermekten başka HDP'lilerin ellerine ne geçti?"