Cumhur İttifakı neden hedefte? Kimler fitne ateşini yakıyor? A Haber'de flaş değerlendirme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı tutuklu sanıkların serbest bırakılması gerektiğine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi. Kişisel değerlendirmelerin cumhurbaşkanıyla ilişkili hale getirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor" dedi. Peki kimler fitne ateşini yakıyor? Cumhur İttifakı neden hedefte? Cumhur İttifakının hedef alınmasının perde arkasında neler var? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı tutuklu sanıkların serbest bırakılması gerektiğine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi. Kişisel değerlendirmelerin cumhurbaşkanıyla ilişkili hale getirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor" dedi. Peki kimler fitne ateşini yakıyor? Cumhur İttifakı neden hedefte? Cumhur İttifakının hedef alınmasının perde arkasında neler var? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İKİ NEDENİ VAR

Şahin, "Neden böyle bir açıklama yapıldığına dair Ankara kulislerinde konuşulan çokça senaryo var ama bence bir tek gerçek var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün bu söylentilere son noktayı koyduğu gerçeği. Öyle bir hava estirildi ki sanki yargıda ve hukukta yapılacak olan reform çalışmalarının somut kriteri olarak sadece 'Gezi Olayları'nın finansörü olmakla suçlanan Osman Kavala ve 'Kobani Olayları'nı tetikleyen isim olan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi bir çizgi çekilmeye çalışıldı. Bu aslında bence hem yapılacak olan reform çalışmalarına da ciddi anlamda bir darbeydi. Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorunlu olan bir siyasi partiyle anayasa görüşmeleri yaptığı artık inkar edilemez bir şekilde ortaya çıkan muhalefet açısından da CHP ve İYİ Parti açısından da bu açıklamalar adeta onların nefes almasına sebebiyet veren bir açıklama haline geldi." ifadelerini kullandı.