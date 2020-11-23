23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhur İttifakı neden hedefte? Kimler fitne ateşini yakıyor? A Haber'de flaş değerlendirme

Cumhur İttifakı neden hedefte? Kimler fitne ateşini yakıyor? A Haber'de flaş değerlendirme

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2020 17:34
Güncelleme:23.11.2020 17:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı tutuklu sanıkların serbest bırakılması gerektiğine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi. Kişisel değerlendirmelerin cumhurbaşkanıyla ilişkili hale getirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor" dedi. Peki kimler fitne ateşini yakıyor? Cumhur İttifakı neden hedefte? Cumhur İttifakının hedef alınmasının perde arkasında neler var? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı tutuklu sanıkların serbest bırakılması gerektiğine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi. Kişisel değerlendirmelerin cumhurbaşkanıyla ilişkili hale getirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor" dedi. Peki kimler fitne ateşini yakıyor? Cumhur İttifakı neden hedefte? Cumhur İttifakının hedef alınmasının perde arkasında neler var? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İKİ NEDENİ VAR

Şahin, "Neden böyle bir açıklama yapıldığına dair Ankara kulislerinde konuşulan çokça senaryo var ama bence bir tek gerçek var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün bu söylentilere son noktayı koyduğu gerçeği. Öyle bir hava estirildi ki sanki yargıda ve hukukta yapılacak olan reform çalışmalarının somut kriteri olarak sadece 'Gezi Olayları'nın finansörü olmakla suçlanan Osman Kavala ve 'Kobani Olayları'nı tetikleyen isim olan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi bir çizgi çekilmeye çalışıldı. Bu aslında bence hem yapılacak olan reform çalışmalarına da ciddi anlamda bir darbeydi. Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorunlu olan bir siyasi partiyle anayasa görüşmeleri yaptığı artık inkar edilemez bir şekilde ortaya çıkan muhalefet açısından da CHP ve İYİ Parti açısından da bu açıklamalar adeta onların nefes almasına sebebiyet veren bir açıklama haline geldi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar SON DAKİKA: YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kimler fitne ateşini yakıyor?
Kimler fitne ateşini yakıyor?
Türkiye'den Türk gemisinde hukuksuz aramaya çok sert tepki
Türkiye'den Türk gemisinde hukuksuz aramaya çok sert tepki
Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi?
Korona aşısı olan kişi virüs bulaştırabilir mi?
Pandora'nın kutusu açıldı! Şimdi Yunan düşünsün
Pandora'nın kutusu açıldı! Şimdi Yunan düşünsün
Türk gemisine hukuk dışı arama!
Türk gemisine hukuk dışı arama!
Karabağ altını neden önemli?
Karabağ altını neden önemli?
FETÖ'cü Mehmet Baransu davasında karar
FETÖ'cü Mehmet Baransu davasında karar
Muhalefet neden devletin safında değil?
Muhalefet neden devletin safında değil?
Sızma girişimleri neden arttı?
Sızma girişimleri neden arttı?
Gönüllülere korona aşısı
Gönüllülere korona aşısı
Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?
Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?
Bakanlık rakam verdi! Tam 9 bin kişiye...
Bakanlık rakam verdi! Tam 9 bin kişiye...
Daha Fazla Video Göster