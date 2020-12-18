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Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt: Cumhur İttifakı 2023 yılında...

Lideri , ’na yanıt olarak, “ sürecek, 2023 yılında da yeniden iktidar olacak” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Devlet Bahçeli ittifakı bozmak istiyor' sözlerine flaş bir yanıt verdi.

TBMM'de gazetecilere konuşan Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı sürecek, 2023 yılında da yeniden iktidar olacak" dedi.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşAllah tekrar iktidar olacak."

Devlet Bahçeliden Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhur İttifakı yanıtı DEVLET BAHÇELİ'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 'CUMHUR İTTİFAKI' YANITI

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