Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt: Cumhur İttifakı 2023 yılında...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Devlet Bahçeli ittifakı bozmak istiyor' sözlerine flaş bir yanıt verdi.

TBMM'de gazetecilere konuşan Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı sürecek, 2023 yılında da yeniden iktidar olacak" dedi.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in birçok konuda ortaya koymuş olduğu görüşler zannediyorum inandırıcılığı olmayan, bir gündem oluşsun da nasıl oluşursa oluşsun inancıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur İttifakı, 2023 yılında inşAllah tekrar iktidar olacak."