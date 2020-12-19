Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yarıyıl tatili ile ara tatilin birleştirildiği, ikinci dönem başlangıç takvimi ve sınavlar hakkında detaylar duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından milyonlar öğrenci ve velileri yüz yüze eğitim takvimini araştırmaya başladılar. Peki, ikinci dönemde okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler okula gidecek mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzaktan eğitimin 22 Ocak'a kadar süreceği açıklamasının ardından ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Ancak yüz yüze eğitime geçiş tarihi henüz belli olmadı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere göre, yüz yüze eğitime geçiş planının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.